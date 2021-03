Noi imagini uimitoare trimise de Perseverance

Pana acum, roverul a trimis de doua ori imagini de pe Marte , de la asolizare, dar si un fisier audio, in care se aud sunetele celei de-a patra planete de la Soare.Imaginile care au ajuns vineri pe Pamant arata ca excursia roverului a fost scurta, iar roverul a facut o intoarcere. Sunt vizibile urmele senilelor lasate de rover in praful planetei, dar si unul dintre bratele sale robotice.Roverul Perseverance, construit de NASA, a calatorit mai bine de jumatate de an pana sa ajunga pe Marte. Este cel mai complex laborator stiintific trimis pana acum pe Planeta Rosie si are printre misiuni inclusiv "producerea" de oxigen, insa prioritatea este explorarea craterului Jezero, din apropierea zonei ecuatoriale a planetei, in cautarea unor dovezi ale unei vieti care a existat eventual candva. Misiunea presupune parcurgerea a 15 kilometri in urmatorul an martian (insemnand circa doi ani pe Pamant), insa inainte ca Perseverance sa-si inceapa aceasta misiune de explorare, va trimite in recunoastere un mic elicopter pe care il are la bord.In urmatoarele saptamani, roverul se va misca din locul unde se afla in prezent pentru a cauta terenul propice pentru ca elicopterul Ingenuity sa poata atinge solul in siguranta. In prezent, Ingenuity este in "hangarul" de sub rover.