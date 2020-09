In ciuda dovezilor, rusii continua sa sustina ca nu s-au gasit dovezi care sa arate ca Navalnii a fost otravit

"Nu au fost gasite substante otravitoare in corpul si pe hainele lui Navalnii", a relatat agentia oficiala rusa de presa TASS, citand o sursa anonima din cadrul autoritatilor de aplicare a legii din Rusia.Intre timp, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin , Dmitri Peskov, a declarat ca autoritatile din Rusia nu au fost informate oficial de catre Germania ca guvernul de la Berlin suspecteaza ca Navalnii a fost otravit cu agentul chimic Noviciok."Nu ne-au fost supuse atentiei astfel de informatii", a declarat Peskov, citat de TASS. Ministerul de Externe rus a precizat ca autoritatile ruse inca asteapta ca Germania sa raspunda solicitarii de a oferi dovezi.Germania are dovezi clare ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, citat de Reuters si DPA."Guvernul federal (german) isi va informa partenerii din UE si NATO cu privire la rezultatele investigatiei" si "va discuta cu partenerii un raspuns corespunzator", a precizat el.Lui Navalnii i s-a facut rau cu doua saptamani in urma in timp ce era la bordul unui avion cu care calatorea intre Tomsk si Moscova . Sustinatorii sai cred ca i-a fost pusa otrava intr-un ceai pe care l-a baut pe aeroport. Aflat in coma, el a fost transferat apoi intr-un spital din Berlin.Tot cu un agent neurotoxic din grupa Noviciok au fost otraviti in urma cu doi ani in Marea Britanie fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia. Ei au supravietuit, dar un cetatean britanic care a intrat in contact cu respectiva substanta a murit.