In Irak a sosit primul avion de linie din UE

Compania suedeza Nordic Leisure a deschis o linie aeriana regulata intre Uniunea Europeana si Irak, primul avion cu 150 de pasageri la bord sosind vineri la Bagdad din Copenhaga.

Comunicatiile aeriene intre Irak si tarile europene au fost suspendate in urma cu 18 ani, dupa invazia armatei irakiene in Kuweit, relateaza BBC.

Avioanele Nordic Leisure vor zbura o data pe saptamana la Bagdad.

Ministrul irakian al transporturilor, Amer Abduldjabar Ismail, a declarat, pentru AFP, ca in urmatoarele zile mai multe companii aeriene din Europa si China isi vor relua zborurile catre Bagdad.

In ultimii ani, irakienii ajungeau pe cale aeriana in Europa via Amman, Beirut, Teheran, Cairo, Istanbul sau Dubai.

