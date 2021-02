Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului critica restrictiile asupra libertatilor din Rusia si China

Michelle Bachelet a sustinut un discurs in fata Consiliului ONU pentru drepturile omului, printr-un mesaj video preinregistrat din cauza pandemiei de Covid-19, cu prilejul prezentarii raportului sau anual.In ceea ce priveste Rusia, a spus ea, "regret intrarea in vigoare, la sfarsitul anului trecut, a noilor dispozitii legale care limiteaza si mai mult libertatile fundamentale, in special drepturile constitutionale garantate la libertatea de expresie, de reuniune pasnica si de asociere"."Legile restrictive existente au continuat sa fie aplicate cu rigoare, inclusiv cu prilejul recentelor manifestatii in intreaga tara", a adaugat ea, aratand cu degetul spre politie, care a fost filmata in mai multe randuri in timp ce facea uz de forta in mod inutil si disproportionat" impotriva manifestantilor in mare parte pasnici si care a efectuat mii de arestari.CITESTE SI: Ministrii de externe ai UE au decis adoptarea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei Ea nu a facut in schimb niciun comentariu despre opozantul rus Aleksei Navalnii, care a fost transferat joi din inchisoarea din Moscova in care fusese incarcerat de la arestarea sa la revenirea in Rusia la jumatatea lui ianuarie.In China, "drepturile fundamentale si libertatile civile continua sa fie restranse in numele securitatii nationale si al raspunsului la COVID-19", a subliniat ea, adaugand ca activisti, avocati si aparatori ai drepturilor omului sunt supusi unor "detentii arbitrare si procese inechitabile".Fosta presedinta chiliana a mai atras atentia si asupra faptului ca peste 600 de persoane fac obiectul unei anchete in Hong Kong pentru ca au participat la manifestatii.In plus, ea si-a reiterat apelul la o "evaluare completa si independenta" a situatiei drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang unde, potrivit studiilor unor institute din SUA si Australia , cel putin un milion de uiguri sunt internati in "lagare".Beijingul respinge acest termen si vorbeste mai degraba despre "centre de formare profesionala" destinate sa ajute populatia sa gaseasca locuri de munca si sa se indeparteze de extremism.Inaltul Comisar ONU, care a criticat cu regularitate masurile luate de fostul presedinte american Donald Trump , si-a exprimat de aceasta data satisfactia pentru schimbarea politicii SUA privind migratia, odata cu venirea la Casa Alba a lui Joe Biden.Ea a salutat astfel "noile masuri luate pentru a pune capat mai multor politici migratorii care incalcau drepturile fundamentale ale migrantilor si refugiatilor, in special decretele vizand renuntarea la politica de separare a familiilor" si a incurajat Washingtonul "sa rezolve problemele care au ramas, precum detentia masiva a migrantilor".Link-uri noi de pus la final: