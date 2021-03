Inca o tara suspenda administrarea vaccinului AstraZeneca

Ministrul lituanian al Sanatatii, Arunas Dulkys, a anuntat ca vaccinul nu va mai fi utilizat in tara sa, ca masura de precautie, ''atat timp cat Agentia Europeana a Medicamentului nu va furniza concluziile finale cu privire la siguranta'' vaccinului.Dulkys a spus ca, daca ''are incredere personal'' in vaccinul AstraZeneca si este gata sa fie vaccinat, oprirea temporara este ''cea mai sigura cale'' de a minimiza riscurile.Agentia lituaniana pentru controlul medicamentelor a precizat ca trei persoane au prezentat cheaguri de sange in aceasta tara cu 2,8 milioane de locuitori dupa administrarea vaccinului, dar nu exista niciun indiciu ca vaccinul insusi le-ar fi provocat.CITESTE SI: Valeriu Gheorghita, despre decizia de a continua vaccinarea cu AstraZeneca, in Romania. Care este gravitatea numarului de tromboze inregistrate la nivel european Autoritatea de reglementare europeana a semnalat ca analizeaza efectele secundare grave ale tuturor vaccinurilor impotriva COVID-19 si ar urma sa publice concluziile joi.EMA a declarat marti ca este ''ferm convinsa'' ca beneficiile vaccinului AstraZeneca depasesc riscurile potentiale, insistand ca nu exista dovezi care sa stabileasca o legatura intre vaccin si cheagurile de sange.Circa 15 state europene, printre care Germania, Franta si Italia, au suspendat ca masura de precautie administrarea vaccinului AstraZeneca, in urma semnalarii unor probleme sanguine la persoane inoculate cu acest ser, precum dificultati de coagulare sau formarea de cheaguri de sange (tromboze), dar fara o legatura dovedita in acest stadiu.