Inca o palma data lui Donald Trump. Anuntul facut de o importanta banca europeana

Deutsche Bank este cel mai important creditor al lui Trump, cu imprumuturi in valoare de 340 milioane de dolari catre Trump Organization, entitatea care regrupeaza companiile lui Donald Trump si care in prezent este supervizata de cei doi fii ai sai.Separat, Signature Bank, o institutie financiara din New York care a deservit mult timp familia lui Donald Trump, a anuntat si ea in mod oficial ca va pune capat legaturilor cu Donald Trump. Un purtator de cuvant al bancii a precizat ca Signature Bank va inchide doua conturi personale in care Donald Trump are aproximativ 5,3 milioane de dolari."Credem ca actiunea corecta ar fi demisia presedintelui SUA, care ar fi in interesul natiunii si al poporului american", a informat Signature Bank intr-un comunicat de presa publicat luni.Decizia celor doua banci vine dupa ce mai multe retele sociale si alte companii au suspendat legaturile cu Donald Trump, dupa ce liderul de la Casa Alba a incurajat protestul de miercuri care s-a transformat intr-o revolta in interiorul Capitoliului, soldata cu victime.Asaltul asupra Capitoliului dat de sustinatorii lui Trump, care au coplesit fortele de securitate, a obligat la evacuarea membrilor Congresului si a intarziat validarea presedintelui ales, democratul Joe Biden . Donald Trump, care a contestat fara dovezi validitatea victoriei lui Biden, si-a laudat initial sustinatorii, dar ulterior a condamnat violentele.Cinci oameni au murit in aceste violente, inclusiv un agent al politiei de la Capitoliu care a fost batut in timp ce incerca sa opreasca multimea.