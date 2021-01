Inca o palma pentru Donald Trump. Doi dintre cei mai loiali aliati ai sai iau in calcul indepartarea sa

Potrivit CNBC ,secretarul de stat Mike Pompeo si secretarul trezoreriei Steve Mnuchin s-au consultat cu angajatii Casei Albe cu privire la invocarea celui de-al 25-lea Amendament, pentru inlaturarea presedintelui.Sursa citata noteaza ca cei doi au avut conversatii informale in cadrul propriilor departamente despre al 25-lea Amendament, a carui invocare ar declansa un proces pentru inlaturarea lui Trump. Totusi, nu a fost luata nicio masura, estimandu-se ca procesul ar dura peste o saptamana, anuland orice efect imediat pe care l-ar fi putut avea. Totodata, nu era foarte clar nici daca ministrii interimari, care nu au fost confirmati de Senat, au drept de vot.Nu in ultimul rand, s-a ajuns la concluzia ca o eventuala inlaturare a lui Trump ar putea sa provoace noi tenisiuni si violente, transformandu-l intr-un erou al extremei drepte.Rugat sa comenteze toate aceste informatii obtinute pe surse, Mnuchin a refuzat sa confirme, iar un oficial al Departamentului de stat a negat existenta discutiilor. In schimb, un oficial al administratiei sustine ca insusi Pompeo ar fi strans informatii pentru urmatoarea intrunire a cabinetului. "Primul juramant pe care l-a depus vreodata secretarul a fost la West Point (n.r. academia militara), iar acel juramant a fost fata de Constitutie", a declarat oficialul pentru CNBC.Chiar si asa, Trump ramane deocamdata de neclintit, cu atat mai mult cu cat inlaturarea sa a ramas doar la nivelul de discutii intre ministri si angajatii din departamentele lor. Pe de alta parte, alti ministri ai cabinetului sustin ca nu au avut niciun contact si nicio discutie privind indepartarea lui Trump."Nu am avut niciun contact cu alti membri ai cabinetului in acea zona si nici nu ma astept sa am vreunul. Stiu ca unele persoane si-au depus demisia ceea ce, dupa cum am mentionat anterior, este prerogativa lor", a declarat secretarul agriculturii Sonny Perdue. Acesta a facut referire la mai multi oficiali care si-au anuntat joi, 7 ianuarie, demisia dupa violentele de pe Dealul Capitoliului. Printre acestia se numara si ministrul transporturilor, Elaine Chao, care si-a anuntat demisia, invocand "ingrijorarea" sa fata de asaltul Capitoliului de catre sustinatorii presedintelui.CITESTE SI: