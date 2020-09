Incendiu de vegetatie in apropiere de Atena, soldat cu pagube materiale

Cinci localitati din jurul Anavyssos, "au fost evacuate ca masura de precautie", deoarece "incendiul nu se afla inca sub control", a declarat un oficial al biroului de presa al acestui serviciu.El a afirmat ca flacarile au distrus in special arbusti si ca au "provocat daune la gardurile" mai multor locuinte.In total, 117 pompieri, cu ajutorul a 35 de vehicule, opt elicoptere si cinci bombardiere cu apa, lupta impotriva incendiului, "intretinut de vanturi puternice" care sufla cu 62 de km/h, potrivit aceleiasi surse.in Anavyssos, oras situat in zona litoralului din sud-estul Atenei, se afla numeroase case de vacanta apartinand locuitorilor capitalei elene.In timpul verii, incendiile sunt frecvente in Grecia din cauza vanturilor puternice si a caldurii.In urma cu doi ani, pe 23 iulie 2018, un incendiu izbucnit in statiunea Mati s-a soldat cu 102 morti si a carbonizat majoritatea caselor din aceasta localitate situata la circa 30 de km nord-est de Atena.