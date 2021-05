Incendiu violent in incinta Esplanadei Moscheilor din Ierusalim unde se aflau mii de credinciosi pentru rugaciunea de seara VIDEO

Cauza acestui incendiu nu este cunoscuta deocamdata, se pare ca un copac ar fi luat foc si de acolo s-ar fi extins.Anterior, ciocnirile dintre protestatarii palestinieni si politia israeliana s-au soldat cu peste 300 de raniti pe Esplanada Moscheilor, numita Muntele Templului de catre evrei, scrie Agerpres.Cel putin noua persoane, intre care trei copii si un comandant al Hamas, au fost ucisi luni seara in atacuri israeliene in nordul Fasiei Gaza , au declarat autoritatile locale.Situatia din Ierusalimul de Est s-a agravat la finalul saptamanii trecute, 600 de palestinieni fiind raniti in ciocnirile violente cu fortele de ordine israeliene incepand de vineri seara.