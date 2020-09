Incendiu in tabara de refugiati Moria de pe insula Lesbos din Grecia

Incendiul a izbucnit intr-o parte a taberei care nu a fost foarte afectata marti seara.Scenele de haos s-au repetat: numeroase familii panicate puteau fi vazute fugind din tabara in timp ce corturile lor erau in flacari."S-a terminat cu Moria", strigau migrantii care se indreptau spre drumul care leaga satul Moria de Mytilene, port si cel mai important oras din insula.In noaptea de marti spre miercuri un enorm incendiu a distrus tabara, care adapostea circa 12.700 de persoane, printre care 4.000 de copii.Insula Lesbos, cu o populatie de 85.000 de persoane, a declarat stare de urgenta miercuri dimineata.Potrivit autoritatilor elene, cel putin 3.500 de migranti si refugiati sunt acum fara adapost si au fost luate masuri de urgenta pentru gazduirea lor.Cornille Ndama, un congolez care a fugit din tabara de la Moria in noaptea de marti spre miercuri, a declarat: "Am pierdut totul. Asa cum ma vedeti, asa am ramas. Nu mai am nimic si totusi nu stim unde vom dormi"."Casa noastra a disparut, mancarea noastra a disparut, totul. Banii nostri au disparut. Nu stim ce se va intampla", a mai spus el.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si-a exprimat "profunda tristete", subliniind ca UE este "gata sa ajute" Grecia.