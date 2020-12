Incident grav in Berlin. Patru persoane au fost ranite cu focuri de arma in plina strada

Agenti de politie au cercetat zona, localizata in apropierea cartierului general al Partidului Social-Democrat german (SPD), pe teren si cu un elicopter.Trei dintre raniti au fost gasiti pe o alee, in timp ce un al patrulea a fost scos dintr-un canal din zona.Politia nu detine informatii cu privire la cine s-ar afla in spatele violentelor si cine ar fi putut deschide focul.In schimb, Reuters citeaza o purtatoare de cuvant a politiei care a declarat ca patru persoane au fost transportate la spital dupa o altercatie in care au fost implicati mai multi oameni in cartierul Kreuzberg. Ea a adaugat ca nu exista indicii ca incidentul ar fi motivat politic.CITESTE SI: