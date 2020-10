Incident grav in Franta. Doi politisti au fost impuscati de barbati inca neidentificati, care le-au furat armele din dotare. Un agent e in stare critica

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Membri ai Politiei Judiciare din Cergy-Pontoise, cei doi politisti "au fost luati prin surprindere", in jurul orei locale 22.30 (23.30, ora Romaniei), in timp ce se aflau intr-o misiune de supraveghere in masina lor, au declarat joi surse judiciare. Ei au fost spitalizati intr-o unitate medicala din Paris."Unul dintre politisti a fost ranit grav. A fost impuscat de patru ori - la nivelul vezicii si arterei femurale. Viata ii este in pericol", a declarat pentru AFP Ludovic Collignon, de la Sindicatul Politiei Alliance. Al doilea politist a fost impuscat de doua ori in coapsa si in picior."Ei au fost scosi din masina, batuti crunt, iar apoi s-a tras in ei si li s-au furat armele de serviciu", a anuntat Collignon."Sustinere totala fata de cei doi politisti ai nostri violent atacati in aceasta noapte in Val d-Oise in timpul serviciului", a scris pe Twitter ministrul de Interne Gerald Darmanin."Aceste actiuni - tiruri cu arma de foc in fortele noastre de ordine - sunt de o violenta de necrezut. Se face totul pentru a se gasi autorii"" a adaugat ministrul, care urma sa-i viziteze joi dimineata, potrivit anturajului sau."Este o drama de nesuportat. Sper, bineinteles, ca vinovatii sa fie arestati si judecati", a declarat la BFMTV ministrul francez al Justitiei Eric Dupond-Moretti, care si-a exprimat"sustinerea" fata de politisti.Primarul din Herblay, Philippe Rouleau (LR) a declarat pentru BFMTV ca politistii au fost "descoperiti de catre trei indivizi"."Cred ca ei nu stiau ca sunt politisti. A avut loc o incaierare, iar loviturile au fost teribile. In timpul incaierarii, agresorii le-au luat armele si au tras de aproape, cred ca un foc de arma a atins bazinul unuia dintre cei doi politisti, cel care risca sa moara", a adaugat el.Aceasta agresiune a provocat un val de condamnari politice. Presedinta regiunii Ile-de-France Valerie Pecresse a evocat pe Twitter o "agresiune ultraviolenta care le aminteste tuturor celor care au uitat ca impunerea respectarii legii in teritoriu este un angajament cu riscul vietii!".Potrivit unui studiu publicat in noiembrie 2019 de Observatorul national al delincventei si reactiei penale (ONDRP), politia franceza a inregistrat 12.853 de agenti raniti in 2018, in crestere cu aproape 16% fata de 2017.In total 6.002 agenti au fost raniti intr-o misiune de politie (cu 16% in plus fata de 2017), reprezentand cea mai importanta crestere anuala inregistrata si cel mai mare nivel din 2009.In 11% din cazuri (fata de 8% in 2017), ranile au fost cauzate cu o arma (de foc, alba), adica 666 de politisti au fost raniti cu o arma in misiune, fata de 418 in 2017, reprezentand o crestere de aproape 60%. Si in acest caz este vorba despre cel mare nivel din 2009.