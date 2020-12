Numarul cazurilor de COVID19 creste in Anglia, 1 din 85 de persoane fiind infectate

"Procentul persoanelor testate pozitiv a continuat sa creasca vertiginos in Londra, estul si sud-estul Angliei. Londra are in prezent cel mai mare procent de persoane testate pozitiv", a precizat ONS.Incidenta in saptamana precedenta era de 1 la 95, potrivit estimarii ONS.Tot joi, intr-o comunicare separata, serviciul pentru testare si monitorizare din Anglia a anuntat ca a inregistrat o crestere de 58% de la o saptamana la alta in numarul cazurilor COVID-19 pozitive detectate.Acelasi departament a mai precizat ca in saptamana 10-16 decembrie, 139.332 de cazuri pozitive au fost transferate catre serviciul de localizare a persoanelor care au venit in contact cu cei infectati, 88,1% dintre acestia fiind contactati si plasati in izolare la domiciliu, o crestere usoara fata de procentul de 87,5% inregistrat saptamana precedenta.Proportia persoanelor care au venit in contact cu cazuri pozitive si care au fost localizate a ramas constanta, de 92,6%, a mai precizat serviciul pentru testare.Citeste si https://ziare.com/scoala/stiri-invatamant/parintii-nu-vor-sa-isi-trimita-copiii-la-scoala-daca-profesorii-nu-se-vaccineaza-1652449