India: Curtea Suprema da unda verde centralei nucleare construite de rusi

Curtea suprema din India a dat luni unda verde darii in functiune a unei centrale nucleare construite cu ajutorul Rusiei in sudul tarii, in contextul in care autoritatile de la New Delhi cauta noi surse energetice pentru a putea sustine cresterea economiei sale.

"Centrala a fost facuta pentru bunastarea populatiei", a dat asigurari instanta suprema indiana, in decizia sa cu privire la centrala Kudankulam, situata in statul Tamil Nadu, si care prevede lansarea a doua reactoare de 1.000 de megawati, relateaza AFP.

Seful guvernului din statul Tamil Nadu si-a dat in martie 2012 acordul asupra construirii celor doua reactoare, relansand proiectul suspendat timp de mai multe luni ca urmare a manifestatiilor localnicilor si militantilor ecologisti.

Energia nucleara a devenit in India o prioritate pentru sustinerea cresterii sale economice. Economia indiana depinde in mare masura de rezervele de carbune, dar guvernul de la New Delhi intentioneaza ca, pana in anul 2050, energia nucleara sa ajunga de la 3% in prezent la un sfert din energia consumata la nivel national.

