Indignare in Liban, dupa ce un ministru le-a sugerat femeilor sa mai si gateasca

Libanul a intrat sambata intr-un nou lockdown de doua saptamani pentru a lupta impotriva unei cresteri ingrijoratoare a cazurilor raportate de contaminare cu noul coronavirus. Intre masurile intrate in vigoare se numara si interzicerea livrarilor la domiciliu duminica, foarte practicata de restaurante si supermarketuri."Sa mai gateasca si femeile", a replicat ministrul Mohammed Fahmi unei ziariste care l-a intrebat vineri in legatura cu aceasta interdictie.Reactiile nu au intarziat sa apara, in special pe internet, unde a inceput sa circule un nou slogan, #"Duminica_nu_gatesc"."Sexismul da nastere unei represiuni si unei profunde discriminari impotriva noastra, a femeilor, liderii 'nationali' sustin in mod rusinos inegalitatile", s-a revoltat profesoara universitara Carmen Geha."Voi gati bucuroasa in ziua cand deseurile vor fi colectate si reciclate", a ironizat ea, facand aluzie la starea dezastruoasa a serviciilor publice.Si barbatii s-au alaturat valului de critici, publicand pe retelele sociale imagini cu ei la cratita, cu hashtagul #Fahmi_challenge."Scuzati, stimabile ministru, ca am gatit azi pentru fiii mei", a scris pe Facebook un internaut care s-a prezentat ca fiind un tata divortat care isi creste singur copiii, alaturi de o fotografie in care apare servindu-le masa celor doi baieti adolescenti."Scuzati-ma ca mama lor este medic, la fel ca mine, si sefa de departament in Franta, iar copiii mei si cu mine suntem foarte mandri de ea", a adaugat autorul postarii.In octombrie anul trecut, Libanul a fost scena unei revolte inedite impotriva clasei conducatoare, considerata in mare parte corupta si rupta de realitatile din tara.Furia strazii a fost exacerbata de o criza economica fara precedent, pentru ca in august a.c. explozia unui stoc de azotat de amoniu din portul Beirut sa ucida peste 200 de oameni, ceea ce a determinat din nou o mare parte a opiniei publice sa reclame proasta guvernare si neglijenta conducatorilor.Saptamana trecuta, organizatia Human Rights Watch a avertizat ca ajutorul alimentar si financiar va fi vital in cazul unui nou lockdown in Liban, in conditiile in care peste 55% din cei 6 milioane de locuitori ai tarii traiesc sub pragul saraciei.