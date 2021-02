Decizie istorica in Indonezia. Cea mai mare tara musulmana din lume a renuntat la obligativitatea valului islamic in scoli. "Religia nu trebuie sa fie subiect de conflict"

Totul a plecat de la cazul unei eleve crestine constranse sa poarte val, caz care a starnit controversa in aceasta tara cu cea mai mare populatia musulmana din lume.Masura a fost salutata vineri de aparatorii drepturilor omului, care denunta de mai multi ani faptul ca elevele non-musulmane sunt uneori fortate sa poarte val, tinuta regulamentara in anumite scoli.Scolile publice din arhipelag risca acum sanctiuni financiare daca vor continua sa le forteze pe eleve sa se acopere cu valul islamic, conform unui decret publicat in aceasta saptamana de ministrul Educatiei, Nadiem Makarim.Hainele cu conotatie religioasa sunt o alegere individuala, iar scolile "nu le pot face obligatorii", a subliniat el in aceasta saptamana."Decretul este un pas pozitiv pentru a proteja drepturile femeilor in Indonezia", a subliniat Andreas Harsono, colaborator al ONG-ului Human Rights Watch la Jakarta.Scolile publice au fortat milioane de fete si femei, eleve si profesoare, sa poarte val, declansand "hartuiri, intimidari si presiuni care merg in unele cazuri pana la expulzari sau demisii fortate" daca ele nu se conformeaza regulilor, a subliniat el.Indonezia, tara unde 90% din populatie este musulmana, a fost mult timp cunoscuta pentru ca practica un islam moderat si pentru ca este deschisa spre alte religii. Insa in ultimii ani curentele conservatoare au castigat teren.Chestiunea valului a reaparut in atentie la inceputul anului, cand o eleva crestina din orasul Padang, in vestul insulei Sumatra, a fost supusa unor presiuni ale scolii sale, care a fortat-o sa poarte hijab.Ea a refuzat, iar parintii sai au inregistrat o sedinta in cursul careia un reprezentant al scolii a spus ca valul este obligatoriu pentru eleve, indiferent de religia lor.Inregistrarea a devenit virala pe retelele de socializare, iar scoala a fost nevoita sa prezinte scuze.Ministrul pentru afaceri religioase, Yaqut Cholil Qoumas, a declarat ca acest caz nu este decat "varful aisbergului"."Religia nu trebuie sa fie subiectul unui conflict sau al unei justificari pentru a actiona discriminatoriu fata de alte credinte", a declarat el.Noul decret, destinat scolilor publice, nu se va aplica si in Aceh, singura provincie din Indonezia unde functioneaza saria, legea islamica, si care beneficiaza de o semi-autonomie.