Inspirat de Obama, un kenyan vrea sa-i la locul lui Schwarzenegger

Duminica, 07 Iunie 2009, ora 19:38
735 citiri
Foto: wnd.com

Barack Obama creeaza nu doar manii, ci si ambitii: un kenyan cu cetatenie americana, inspirat de povestea afro-americanului ajuns primul om in SUA, vrea sa-i ia painea de la gura "Terminatorului" Arnold Schwarzenegger.

Cel care tinteste la functia de guvernator al statului California, detinuta in prezent de Arnold Schwarzenegger, este Joe Mwangi Symmon. Kenyanul, convins ca va reusi ce isi propune, a inceput deja sa-si pregateasca candidatura pentru alegerile de anul viitor, informeaza Daily Nation.

Pentru ca lupta se da intre el si politicieni cu greutate din cadrul Partidului Democrat, primarul din San Francisco, Gavin Newsom, procurorul general, Jerry Brown, si primarul din Los Angeles, Antonio Villaraigosa, Symmon spera sa obtina voturile californienilor prin intezicerea avortulului si a casatoriilor dintre homosexuali.

A.T.

