Institutiile evreiesti din Austria vor fi pazite suplimentar de politie dupa actele de vandalism auspra unei sinagogi si agresarea unui reprezentant al comunitatii

Reprezentantul evreilor din orasul Graz (sud-est), Elie Rosen, a afirmat ca a fost tinta unui atac sambata seara in momentul in care a ajuns in fata localurilor comunitatii."Am vazut un individ pe bicicleta cu o piatra in mana. L-am intrebat ce facea acolo. Si dintr-o data, s-a aruncat peste mine lovindu-ma", a povestit el pentru agentia austriaca de presa APA.Elie Rosen nu a fost ranit, atacatorul sau fugind de la locul incidentului.O fereastra de la centrul comunitatii evreiesti din Graz, al doilea oras ca marime din Austria, s-a spart si mai multe geamuri au fost distruse sambata seara.Miercuri, persoane ramase neidentificate au scris sloganuri in favoarea cauzei palestiniene pe fatada sinagogii."La Graz, avem tot mai multe probleme cu antisemitismul de stanga si anti-israelian", a declarat Elie Rosen pentru presa austriaca in cursul saptamanii."Solidaritatea mea se indreapta catre toti evreii care traiesc in Austria", a declarat sambata seara pe Twitter presedintele federal, ecologistul Alexander Van der Bellen.La randul sau, cancelarul conservator Sebastian Kurz a afirmat ca este "socat" si a promis o ancheta eficienta.In 2019, in Austria au fost semnalate 550 de incidente antisemite, dintre care aproape jumatate atribuite militantilor de extrema dreapta, o cifra care s-a dublat in cinci ani.La 9 si 10 noiembrie 1938, marea sinagoga din Graz a fost distrusa in timpul "Noptii de Cristal", pogromul organizat de nazisti impotriva evreilor sub al Treilea Reich.In anul 2000, o noua sinagoga cu o arhitectura moderna si-a deschis portile pe fundatia celei vechi.Inainte de cel de-Al Doilea Razboi Mondial, comunitatea evreiasca din Austria numara 192.000 de persoane, circa 4% din totalul populatiei.Aproximativ 8.100 din cei 8,8 milioane de austrieci se reclama in prezent de religie iudaica, potrivit ultimelor statistici oficiale, datand din 2018.Comunitatea evreiasca din Graz numara 150 de persoane, mai scrie AFP