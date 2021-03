Ce insula din Grecia este libera de COVID-19 dupa ce toti locuitorii au fost vaccinati

In urma izolarii persoanei, coronavirusul nu s-a raspandit in comunitate Localnicii sunt atenti sa respecte toate regulile impuse, dar traiesc mai relaxat avand in vedere ca insula este libera de coronavirus. In prezent, oricine ajunge pe insula trebuie sa faca un test rapid."Am fost vaccinata. Toata populatia s-a vaccinat, sunt oameni de la 20 la 94 de ani. Bineinteles ca sunt batrana, mi-am trait viata, dar din fericire virusul nu ajunge la insula noastra. Inainte de pandemie, aveam multi turisti. Speram ca se vor intoarce", a spus Maria Lazaraki, una dintre primele vaccinate.