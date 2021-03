Sefa securitatii din Mexic s-a intalnit cu Florian Tudor. Romanul, un temut interlop care conduce o uriasa grupare infractionala

79 de conturi bancare blocate

"Intrevederea privata a avut loc la sediul SSPC (o agentie guvernamentala - n.r.) de pe bulevardul Constituyentes, in vestul capitalei Mexicului, unde functionara publica a raspuns solicitarii cetateanului de origine romana de a se face auzit de catre autoritatile guvernului mexican", a informat institutia.La jumatatea lunii februarie, Unitatea de Informatii Financiare (UIF) din cadrul Secretariatului pentru Finante si Credit Public (SHCP) al Mexicului a facut un denunt pe langa Parchetul General al Republicii (FGR) referitor la existenta unei retele formate din oameni de afaceri si politicieni suspectati ca ar avea legaturi cu crima organizata, in fruntea careia se afla Tudor, cunoscut sub porecla de Rechinul. SSPC a precizat ca intrevederea dintre sefa institutiei si Tudor s-a produs "in baza articolului 8 al Constitutiei mexicane si dand curs unei solicitari a presedintelui".La 26 februarie, presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, i-a cerut titularei SSPC sa-l primeasca pe Tudor, scrie EFE. "In special in ceea ce priveste acest subiect ii voi cere Rosei Icela Rodriguez sa o primeasca pe aceasta persoana pentru a vedea cum stau lucrurile cu traficul cu aceste carduri bancare", a declarat Lopez Obrador, care a precizat ca subiectul nu a fost trecut in revista in cadrul cabinetului de securitate, dar "a fost deja abordat si este important sa se faca progrese".La 4 februarie, UIF a informat ca a blocat 79 de conturi bancare ale unor persoane care faceau parte dintr-o grupare infractionala, in marea lor majoritate cetateni romani. Gruparea se ocupa cu clonarea de carduri bancare in statiunea Cancun, statul Quintana Roo, in partea mexicana a Caraibelor."UIF anunta 'Operatiunea Caraibe', prin intermediul careia s-a realizat blocarea masiva a conturilor bancare", a indicat intr-un comunicat organismul citat. In informare, UIF a transmis ca a analizat 277 de operatiuni bancare neobisnuite in valoare totala de 337,5 milioane de pesos (16,11 milioane de dolari) si transferuri internationale dubioase in valoare de peste 24 de milioane de dolari.