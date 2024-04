Intalnirea Sarkozy - Dalai Lama a blocat site-ul ambasadei Frantei in China

Site-ul ambasadei Frantei in China a fost blocat, dupa intalnirea dintre Sarkozy si Dalai Lama din Polonia.

Site-ul ambasadei Frantei in China nu poate fi accesat de mai multe zile din cauza atacurilor masive asupra serverului, a anuntat miercuri institutia, dupa ce presedintele francez Nicolas Sarkozy s-a intalnit cu Dalai Lama, personalitate criticata vehement de regimul de la Beijing, relateaza AFP.

Problemele au aparut la sfarsitul saptamanii trecute si au continuat in weekend.

"Serverul este atacat de mai multe zile, incarcat de numeroase cereri de conectare, in special in timpul noptii", au adaugat oficiali ai ambasadei, precizand ca nu au reusit inca sa descopere originea acestei probleme.

Mesajul "site in lucru, o problema tehnica impiedica accesul" apare de fiecare data cand site-ul este consultat.

Incidentul intervine pe fondul relatiilor tensionate dintre Franta si China, ca urmare a intalnirii de sambata dintre presedintele francez Nicolas Sarkozy si Dalai Lama.

In pofida avertismentelor repetate din partea Chinei, presedintele Sarkozy, a carui tara asigura presedintia UE, s-a intalnit cu liderul spiritual tibetan la Gdansk, in Polonia, in timpul unei reuniuni la care au participat mai multi laureati ai Premiilor Nobel pentru pace. Dalai Lama a primit aceasta distinctie in anul 1989.

Beijingul l-a convocat duminica pe ambasadorul Franeti in China, Herve Ladsous, pentru a-si exprima "protestele puternice", iar mai multe ziare chineze au avertizat luni Franta ca ar trebui sa se astepte la consecinte dupa intalnirea de sambata.

China ii cere Frantei sa preia initiativa pentru a imbunatati relatiile.

