Tensiune la Curtea Angliei dupa interviul acordat de Harry si Meghan. Markle ataca familia regala, la 3 ani de cand a fost primita in casa de Windsor

Meghan acuza Palatul Regal ca raspandeste minciuni

Soarta printesei Diana, evocata de printul Harry

Extrase din interviu, aparute deja in presa, au creat iritare la Curtea Angliei, iar ducii de Sussex ar putea afla dupa difuzare ca au mers prea departe. Sustinatorii monarhiei sunt furiosi pentru ca Meghan Markle ataca familia regala, la nici trei ani de cand a fost primita in casa de Windsor. Pe de alta parte, si ducii de Sussex au admiratorii lor, convinsi ca nici Harry nici Meghan nu au gresit cu nimic, scrie Digi 24 In acelasi timp Casa regala se confrunta cu alte probleme. Sotul reginei Elisabeta a II-a , printul Philip este de aproape o luna in spital si la cei 99 de ani ai sai a trecut printr-o interventie chirurgicala pe cord, dupa o puternica infectie care a necesitat internarea lui. In paralel, de cateva saptamani, Casa Regala se confrunta cu problemele de imagine create de Harry si Meghan."Unele interviuri au mers foarte bine, altele ingrozitor de rau. Si desigur, ni le amintim pe cele rele. Cum a fost interviul Dianei pentru "Panorama", dezastruos. Apoi al printului Charles cu Jonathan Dimbleby, care dupa cum stiti, a fost un interviu minunat, 99%, apoi el a recunoscut adulterul si a aruncat totul in aer.Problema este ca aceia care fac interviurile sunt extrem de profesionisti, excelenti in meseria lor. Stiti, Oprah este pur si simplu in varful domeniului ei in America si urmareste sa provoace cele mai tari titluri. Si nu sunt sigura ca Harry si Meghan le pot evita", spune Penny Junior, biograf regal."Nu stiu cum s-ar putea astepta ei ca, dupa tot acest timp, noi sa putem sa ramanem pur si simplu tacuti, daca palatul joaca un rol activ in raspandirea minciunilor despre noi. Daca acest lucru vine cu riscul de a pierde lucruri, vreau sa spun ca exista multe care s-au pierdut deja", a declarat Meghan, ducesa de Sussex in interviul acordat lui Oprah Winfrey."Cred ca toti (membrii familiei regale - n.r.) au impresia ca pot iesi bine dintr-un interviu, daca pur si simplu explica din perspectiva lor si de aceea banuiesc ca Harry crede la fel, ca nimeni nu stie cu adevarat de ce au plecat in America. Oamenii au crezut una, jurnalistii au scris alta, ne-au pus in carca lucruri pe care nu le-am spus, sentimente pe care nu le aveam... Hai sa incerc doar sa le explic", a comentat Penny Junior, biograful regal."Sunt pur si simplu multumit si fericit sa stau aici si sa discutam, cu sotia mea alaturi. Nici macar nu-mi pot imagina cum trebuie sa fi fost pentru ea (printesa Diana - n.r.), sa treaca singura prin toate acestea, cu atatia ani in urma, pentru ca a fost incredibil de dur pentru noi doi. Dar, cel putin ne avem unul pe celalalt", a declarat, in acelasi interviu mult asteptat, printul Harry, duce de Sussex.Printul Harry, in varsta de 36 de ani, si sotia sa, Meghan, in varsta de 39 de ani, au anuntat in ianuarie anul trecut ca vor renunta la rolurile lor oficiale regale pentru a-si construi o noua viata independenta in California.Meghan a dezvaluit ca s-a simtit "neprotejata" de monarhie in timp ce era insarcinata cu fiul sau Archie. Intr-un alt teaser al interviului, ducesa de Sussex a afirmat ca Palatul Buckingham este vinovat de "raspandirea minciunilor" despre ea si sotul ei.Interviul va fi difuzat duminica.Printul Harry si sotia sa, Meghan, au parasit definitiv Casa Regala britanica, anuntand-o pe regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ca nu isi vor relua indatoririle de membri ai monarhiei, a precizat luna trecuta Palatul Buckingham.