Doua persoane au fost arestate, in Marea Britanie, dupa ce au patruns ilegal pe proprietatea unde locuieste printul Andrew

Incidentul de la Royal Lodge a avut loc la 25 aprilie.Cei doi sunt o femeie in varsta de 29 de ani si un barbat de 31 de ani, ambii londonezi.Politia locala a anuntat ca nu a existat vreun risc pentru cei care se aflau pe proprietate si ca intrusii au fost eliberati, dar ancheta continua.Acest incident vine dupa ce, la 19 aprilie, o femeie in varsta de 43 de ani a fost arestata dupa ce a patruns de asemenea pe proprietatea din Windsor. Ea a intrat in Royal Lodge sustinand ca va lua masa cu ducele.Royal Lodge se afla la aproximativ 5 kilometri sud de Castelul Windsor.