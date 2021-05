Tara cu aproape 600 de candidati la presedintie. Doar 40 sunt femei

Dintr-un total de 592 de candidati, 40 sunt femei si 552 barbati, a anuntat duminica ministerul.Toti candidatii vor fi acum examinati si confirmati de puternicul Consiliu al Gardienilor. Numele candidatilor ramasi vor fi apoi publicate pana la sfarsitul lunii.Pe lista principalilor candidati se afla aproape 30 de nume, printre care vicepresedintele Eshaq Jahangiri, seful sistemului judiciar Ebrahim Raisi, adept al unei linii dure, si fost presedinte al parlamentului si negociator in dosarul nuclear Ali Larijani.Fostul presedinte Mahmoud Ahmadinejad, reformatoarea si fosta reprezentanta a femeilor in biroul prezidential Sahra Shodzhaei si Mohsen Hashemi Rafsanjani, fiul unui fost presedinte, s-au inscris si ei in cursa prezidentiala din Iran.Presedintele Hassan Rouhani nu mai poate candida din nou dupa doua mandate, reaminteste dpa.