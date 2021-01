Iranul interzice vaccinurile anticoronavirus americane si britanice. Motivul pentru care nici viitoarele vaccinuri franceze nu vor fi acceptate

"Sunt interzise importurile de vaccinuri produse in SUA sau Marea Britanie. Nu putem sa avem deloc incredere in ele. Nu este imposibil ca ei sa isi doreasca sa contamineze alte natiuni", se arata intr-un mesaj al Ayatollahului Khamenei postat pe contul sau de Twitter in engleza.Prin urmare, sunt interzise in Iran vaccinurile Pfizer/BioNTech, Moderna si AstraZeneca/Oxford, care au fost lansate sau sunt pe punctul de a fi lansate in Europa si SUA."Data fiind experienta noastra cu sangele francez contaminat cu HIV, nici vaccinurile franceze nu sunt demne de incredere", se adauga in mesajul liderului suprem iranian.Dintre tarile din Orientul Apropiat si Mijlociu, Iranul este cel mai puternic afectat de pandemia de noul coronavirus.Afacerea sangelui contaminat este un mare scandal sanitar care a afectat Franta in anii 1980-1990.Mai multe sute de persoane din Iran au fost contaminate de virusul care produce SIDA in deceniul 1980 cu loturi de transfuzie de sange din Franta.CITESTE SI: