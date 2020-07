Iranul negociaza cu China un acord "care nu are nimic secret", sustine ministrul de externe iranian

"Cu incredere si convingere, negociem cu China un acord strategic pe 25 de ani" privind investitiile in diverse sectoare, a declarat Mohammad Javad Zarif, pe un ton foarte combativ.China este primul partener comercial al Iranului si era unul dintre principalii cumparatori de titei iranian inainte de reinstituirea sanctiunilor americane impotriva sectorului energetic iranian, ceea ce a diminuat considerabil exporturile de petrol ale Teheranului.De mai multe zile, o polemica agita retelele de socializare iraniene dupa afirmatiile facute la 27 iunie de fostul presedinte Mahmoud Ahmadinejad, care denuntase negocierile in curs privind "noul acord pe 25 de ani cu o tara straina", potrivit lui, fara ca societatea sa stie.Nu exista "nimic secret" in discutiile in curs cu Beijingul, iar natiunea va fi informata "atunci cand acordul va fi incheiat", a raspuns Zarif in fata deputatilor.Seful diplomatiei iraniene a adaugat ca un anunt cu privire la aceste discutii a fost facut public in ianuarie 2016 in cursul vizitei presedintelui chinez Xi Jinping la Teheran.Intr-un comunicat comun, cele doua tari au convenit apoi sa negocieze in vederea unui "acord de cooperare extinsa pe 25 de ani", care sa prevada "investitii reciproce" in diverse domenii precum "transporturile, porturile, energia, industria si serviciile"."Guvernul si poporul iranian cauta, asa cum a facut dintotdeauna, sa-si largeasca relatiile cu tari independente si sigure asa cum este China", a declarat ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, calificand proiectul sino-iranian drept "complet corect si intelept", prezentat, de asemenea, ca "un parteneriat strategic global".Ahmadinejad, considerat un politician ultraconservator si populist, critica in mod regulat guvernul succesorului sau Hassan Rouhani, un moderat.Zarif, la primul discurs in fata deputatilor de la intrarea in functiune la sfarsitul lunii mai a noului parlament, dominat de conservatori si ultraconservatori, rezultat in urma alegerilor legislative din februarie, a fost intrerupt de mai multe ori de alesi.Acestia au protestat cu putere in mai multe randuri impotriva acordului international nuclear iranian incheiat de Zarif in numele Republicii Islamice in 2015 si care ameninta sa inceteze de cand SUA s-au retras unilateral din pact in 2018, dupa care au reinstituit sanctiuni economice severe impotriva Teheranului.