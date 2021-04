Irlandezii de peste 50 de ani se vor vaccina cu AstraZeneca si Johnson & Johnson. Ce asteaptari au expertii sanitari in urma acestei masuri

Ministrul irlandez al sanatatii, Stephen Donnelly, a declarat ca actuala campanie de imunizare anti-COVID-19 va primi astfel un imbold semnificativ, in perspectiva atingerii obiectivului de a vaccina 80 % din populatia acestei tari, de aproape 5 milioane de locuitori, pana la sfarsitul lui iunie.Comitetul National Consultativ pentru Imunizare (NIAC) a recomandat luni utilizarea vaccinurilor J&J/Janssen si AstraZeneca pentru persoanele de peste 50 de ani, iar cei sub aceasta varsta vor putea primi o singura doza daca nu va fi disponibila cea de-a doua.Pana in prezent, autoritatile sanitare irlandeze au limitat utilizarea vaccinului anglo-suedez AstraZeneca - din doua doze - la cei de peste 60 de ani.Serviciul National de Sanatate (HSE) a vaccinat pana sambata trecuta, cu toate vaccinurile disponibile, 987.681 de persoane cu prima doza, iar alte 398.072 de persoane cu cea de-a doua doza.In total, potrivit HSE, s-au administrat de la sfarsitul lunii decembrie 1.026.452 doze de vaccin Pfizer/BioNTech, 294.974 de AstraZeneca si 64.327 de Moderna. Decizia guvernului irlandez intervine in urma recomandarilor Agentiei Europene pentru Medicament (EMA), care a dat unda verde vaccinarii cu AstraZeneca si J&J/Janssen si care a precizat ca beneficiile sunt mai mari decat riscurile dezvoltarii unor cazuri de tromboza.