Irlandezii par sa fi acceptat Tratatul de la Lisabona

Sondajele realizate la iesirea de la urne arata ca irlandezii ar fi votat in favoarea Tratatului de la Lisabona.

Rezultatele referendumului sunt asteptate in dupa-amiaza zilei de sambata, transmite BBC.

Potrivit rezultatelor unui exit poll neoficial, 60% dintre irlandezi ar fi acum de acord cu ratificarea Tratatului, in timp ce anul trecut, documentul a fost respins cu 53,4%.

In urma cu 18 luni, Irlanda a respins Tratatul de la Lisabona intr-un alt referendum. O mare parte din cei care au votat acum spun ca si-au schimbat optiunea intre timp.

Dupa ce oficialii UE l-au avertizat ca un nou refuz ar marginaliza Irlanda in Europa, liderul guvernului de la Dublin a afirmat ca decizia poporului sau este cea mai importanta, dar spera ca rezultatul va fi unul bun.

Daca irlandezii voteaza in favoarea Tratatului, Cehia si Polonia raman singurele tari care mai trebuie sa il ratifice. Documentul care va reforma modul in care UE ia deciziile nu poate intra in vigoare daca nu este ratificat de toate tarile membre.

