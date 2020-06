Israel: activitatea presedintiei, suspendata dupa ce un angajat a fost confirmat cu noul coronavirus

Ziare.



''Sambata, (resedinta oficiala a presedintiei) Beit HaNasi a fost informata ca unul dintre angajatii sai a fost testat pozitiv pentru coronavirus. In urma anuntului, se desfasoara consultari cu Ministerul Sanatatii cu privire la plasarea altor angajati in carantina si asupra implicatiilor pentru presedintele Rivlin'', in varsta de 80 de ani, a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei.Ulterior acestei declaratii, biroul presedintelui Reuven Rivlin a anuntat ca nu va fi nevoie ca acesta din urma sa intre in carantina, intrucat nu a fost contact al persoanei infectate, dar se continua ancheta epidemiologica. Agenda presedintelui pentru duminica, zi lucratoare in Israel , a fost reprogramata.Si la oficiul premierului Benjamin Netanyahu au fost confirmate pozitiv pentru COVID-19 trei persoane, toate din randul echipei de securitate, dar nici seful guvernului nu a intrat in carantina pentru ca nu a fost considerat contact al acestora. Premierul a efectuat mai multe teste pentru coronavirus, care de fiecare data au fost negative.Netanyahu a avertizat sambata ca numarul noilor infectii nu a scazut, in Israel fiind zilnic confirmate circa 200 de noi cazuri de COVID-19, si a cerut populatiei sa respecte masurile preventive, inclusiv portul mastii. Dar el a asigurat ca va continua redeschiderea economiei dupa ce in ultimele luni s-au aplicat masuri severe de limitare a raspandirii virusului, care in aceasta tara a infectat circa 18.000 de persoane, dintre care circa 300 au decedat.Luna trecuta Israelul a inceput relaxarea restrictiilor antiepidemice, dar frontierele raman inchise pentru straini, iar israelienii reveniti in tara sunt obligati sa ramana doua saptamani in autoizolare sau carantina.