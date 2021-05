Doi israelieni, intre care un militar, atacati cu un cutit de un palestinian, la Ierusalim. Agresorul a fost impuscat mortal

Fortele de ordine de la fata locului au "tras si ucis atacatorul", a declarat AFP un purtator de cuvant al politieiisraeliene, Micky Rosenfeld, fara sa dea detalii despre identitatea acestuia.Spitalul Hadassah din Ierusalim a anuntat ca a primit doi raniti intr-o stare "moderata".Armata israeliana a confirmat ca unul dintre cei doi raniti este un militar.Acest atac a avut loc in apropierea unei statii de tramvai, "Dealul munitiei", la liziera dintre sectorul palestinian ocupat al Ierusalimului de Est si restul orasului.Primele tensiuni care au condus, in parte, la o escaladare sangeroasa a violentelor intre Hamas si Israel in Fasia Gaza au pornit, in aprilie, din cartierul vecin Sheikh Jarrah, unde familii palestiniene sunt amenintate cu evacuarea in favoarea unor colonisti israelieni.Ministrul palestinian al Sanatatii a anuntat ca examineaza "starea unui cetatean impuscat la Ierusalim", relateaza Reuters.O inregistrare video postata pe retele de socializare surprinde un barbat lungit pe jos, fara sa miste, acoperit cu un cearsaf, la o intersectie.Ambulanta israeliana Magen David Adom a anuntat ca doi barbati, in varsta de 20 de ani, au fost raniti in atac, unul mai grav, celalalt mai usor."Militarul a fost ingrijit la fata locului si evacuat la un spital in vederea unui tratament medical suplimentar", a anuntat armata israeliana intr-un comunicat.O inregistrare video publicata de presa locala surprinde un militar, intr-o uniforma a Fortelor aeriene, cu un cutit infipt in spate, ingenunchiat, in timp ce primeste ingrijiri medicale.Acest atac are loc in a patra zi a unui armistitiu negociat de Egipt intre Israel si Hamas.Secretarul de Stat american Antony Blinken urmeaza sa efectueze o vizita in Orientul Mijlociu, unde urmeaza sa discute intre altii cu lideri israelieni si palestinieni.