Israelul interzice intrarea strainilor din toate tarile, pe fondul temerilor privind noua tulpina

De miercuri la ora 14.00 (12.00 GMT), numai cetatenii israelieni si strainii cu permise speciale precum diplomatii vor avea voie sa intre in tara in conformitate cu noile reguli decise de "cabinetul coronavirus" al Israelului.Ei vor fi obligati sa se autoizoleze acasa, cu exceptia cazului in care vin din Marea Britanie, Africa de Sud sau Danemarca, cand vor trebui sa ramana in hoteluri de carantina special desemnate timp de 10-14 zile.Noile reglementari se vor aplica initial timp de 10 zile, cu posibilitate de extindere.Intre timp, sute de asistenti medicali au iesit pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta impotriva conditiilor de munca precare si programului de lucru supraincarcat.Asistentii din Israel trebuie sa lucreze in schimburi de pana la 26 de ore. O reglementare speciala ce permite aceasta practica a fost extinsa pentru inca trei luni, in ciuda protestelor.Marsul de luni marcheaza inceputul unei greve de protest a tinerilor medici ce pare sa creasca povara asupra spitalelor luptandu-se deja cu pandemia.