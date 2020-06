Israelul revine la folosirea tehnologiei serviciilor secrete, odata cu cresterea numarului de cazuri de COVID-19

Ziare.

Masura ce are ca obiectiv stoparea raspandirii coronavirusului mai trebuie aprobata de Knesset (Parlament), dupa care politia si serviciul de securitate interna Shin Bet vor incepe din nou sa monitorizeze telefoanele mobile ale purtatorilor de COVID-19, folosind instrumente informatice create pentru combaterea terorismului. Cu ajutorul acestei tehnologii, care implica si urmarirea cardurilor bancare, sunt monitorizate atat persoanele infectate, cat si contactii lor.Autoritatile israeliene au oprit pe 9 iunie folosirea acestei tehnologii pentru monitorizarea pacientilor, dupa ce guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu a decis sa nu aprobe o lege ceruta de Curtea Suprema si care ar fi autorizat folosirea ei permanenta, nu doar in cadrul unor masuri antiepidemice temporare.In pofida controverselor legate de respectarea dreptului la viata privata, ministrii din blocul Albastru si Alb adversari ai premierului Netanyahu au renuntat in final la opozitia lor fata de folosirea din nou a respectivei tehnologii, data fiind cresterea numarului cazurilor de COVID-19.Potrivit Ministerului israelian al Sanatatii, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 420 de noi cazuri de COVID-19, o cifra record in ultimele doua luni si care provoaca temeri privind un al doilea val al epidemiei.