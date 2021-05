Israelul se pregateste de revenirea la o viata normala si ia in considerare sa renunte la restrictiile sanitare

"Pentru prima data de la aparitia epidemiei, toate restrictiile din interiorul teritoriului israelian vor fi ridicate incepand cu 1 iunie", a precizat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, adaugand ca mai trebuie ca guvernul sa voteze in favoarea acestei propuneri.Restrictiile impuse turistilor care intra in Israel vor ramane in vigoare, Ministerul Sanatatii luand in considerare chiar inasprirea lor pentru e evita intrarea pe teritoriul israelian a noilor variante ale virusului.La apogeul epidemiei, Israelul a inregistrat circa 10.000 de noi bolnavi pe zi. In ultimele 24 de ore, Ministerul Sanatatii a inregistrat 12. In total, Israelul a contabilizat 839.319 cazuri de contaminare, dintre care 6.404 decese.Israelul a lansat la sfarsitul lui decembrie o vasta campanie de vaccinare pe baza unui acord cu gigantul farmaceutic Pfizer care a livrat rapid milioane de doze statului evreu in schimbul unor date despre efectele vaccinarii in aceasta tara care dispune de banci de date medicale digitale despre populatie.Peste 5 din cele 9,3 milioane de israelieni (55% din populatie) au primit doua doze din vaccinul Pfizer.Scaderea numarului de contaminari le-a permis autoritatilor sa redeschida restaurantele, barurile si salile de sport intr-o prima etapa, dar numai pentru persoanele care detin un "pasaport verde", adica persoanele vaccinate sau vindecate.De la mijlocul lunii aprilie, purtatul mastii nu mai este obligatoriu in spatiul public, dar ramane in vigoare in transportul public si in spatiile inchise.Noile recomandari ale Ministerului Sanatatii vor permite intregii populatii, inclusiv persoanelor nevaccinate, sa poata intra oriunde, insa purtatul mastii va ramane intr-o prima etapa obligatoriu in spatiile inchise.