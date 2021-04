Italia a decis prelungirea restrictiilor. Ce trebuie sa stie cei 1,2 milioane de romani din Peninsula

Noul decret face ca vaccinarea sa fie obligatorie pentru personalul sanitar, insa pastreaza deschise scolile primare si prevede ca masuri de relaxare vor putea fi luate inainte de sfarsitul lui aprilie in cazul unei ameliorari a situatiei sanitare.Toate regiunile din Italia vor ramane, in perioada 7-30 aprilie, fie clasificate "rosii", fie "portocalii", in timp ce numai clasificarea "galben" permite deschiderea restaurantelor pana la orele 18.00 si o mobilitate mai mare.Cea mai mare parte a tarii este supusa unor restrictii severe pentru a opri contaminarile in cadrul celui de-al treilea val de COVID-19 (inchiderea pentru public a barurilor si restaurantelor, calatorii limitate).In plus, intreaga peninsula va fi clasificata in zona "rosie" (risc ridicat de contaminare si restrictii maxime) pentru weekendul de Pastele catolic, o sarbatoare foarte populara in Italia care este de obicei ocazia reuniunilor de familie.Pandemia a facut pana in prezent peste 108.000 de morti tara, potrivit Ministerului italian al Sanatatii, citat de AFP.Romanii constituie cea mai numeroasa categorie de imigranti - 1,2 milioane, la mare distanta de albanezii de pe locul doi - 441.000.