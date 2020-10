Italia a inregistrat un nou record zilnic de aproape 27.000 de cazuri de COVID-19

Numarul zilnic de infectari este cel mai mare de la inceputul pandemiei, in timp ce numarul de decese este mai mare de 200 zilnic de marti, un nivel care nu a mai fost inregistrat de la jumatatea lui mai.Un alt trend ingrijorator este cresterea numarului pacientilor de la terapie intensiva, care este joi de 1.651, in crestere cu 7,5% fata de ziua precedenta si cu 66% intr-o saptamana.Bilantul total al deceselor legate de pandemie este acum de 38.122 in Italia, in timp ce numarul de cazuri de COVID-19 a ajuns la 616.595, au mai precizat Protectia civila si Ministerul Sanatatii.