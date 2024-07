Italia ar putea reintroduce uniformele in scoli

Dupa amprentarea rromilor, pe scena politica italiana s-a declansat o noua dezbatere publica, pe tema reintroducerii uniformelor scolare.

Noul ministru al Educatiei a propus reintroducerea uniformelor scolare, dand curs unei initiative lansate de catre cea mai tanara deputata din parlamentul italian, in varsta de 30 de ani, informeaza Radio Romania Actualitati.

In timp ce autoritatile sustin necesitatea impunerii unor reguli de tinuta si conduita in scolile italiene, sociologii sustin ca uniformele ii vor impiedica pe tineri sa-si exprime propria personalitate.

Dimpotriva, spun psihologii, introducerea uniformelor ar elimina discriminarea sociala care exista si i-ar ajuta pe copii sa simta ca apartin unei comunitati.

Acestea sunt argumentele pro si contra in ceea ce priveste introducerea uniformelor in scolile italiene, de unde au fost eliminate prin decret in anul 1978.

Ministrul Educatiei, prea tanara pentru a fi suspectata ca nu ii intelege pe adolescenti, a solicitat mai multor stilisti italieni de faima mondiala sa creeze cateva modele de uniforme care urmeaza sa fie propuse unitatilor de invatamant.

In baza autonomiei de care se bucura, fiecare scoala va putea decide daca sa impuna sau nu uniforme propriilor elevi. Potrivit sondajelor realizate printre acestia, peste 70% dintre ei sunt de acord si chiar incantati de ideea de a purta o uniforma.

