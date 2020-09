Italia prelungeste masurile de combatere a raspandirii COVID-19 pana pe 7 octombrie

Decretul prevede mentinerea inchisa a discotecilor, iar publicul nu este autorizat la marile evenimente sau pe stadioane, de exemplu la meciurile de fotbal, potrivit ministrului sanatatii, Roberto Speranza.Documentul include si o exceptie pentru a permite reunirea cuplurilor separate de masurile de interdictie care priveau sosirile in Italia ale turistilor care au calatorit in alte tari.Noul decret genereaza efecte incepand de marti si va ramane in vigoare pana pe 7 octombrie. Avand in vedere ca decretul nu poate avea o valabilitate mai mare de o luna, executivul italian va trebui sa decida din nou daca regulile de combatere a raspandirii noului coronavirus vor fi extinse sau revizuite.Decretul mentine regulile de securitate aplicate pana acum privind obligativitatea purtarii mastilor in spatiile publice inchise, precum magazine, restaurante si transportul public.Documentul prevede, de asemenea, obligativitatea purtarii mastilor si in aer liber intre orele 18:00 si 06:00, o dispozitie care a fost introdusa pe 15 august, alaturi de alte masuri precum inchiderea localurilor de noapte si a discotecilor.Majoritatea restrictiilor de calatorie raman in vigoare, precum obligativitatea de a realiza un test de coronavirus pentru cei care se intorc in Italia din calatorii efectuate in Spania, Malta, Grecia si Croatia . Aceste persoane pot sa prezinte un test efectuat cu 72 de ore inainte in tarile de destinatie.Sunt mentinute, de asemenea, obligativitatea intrarii in carantina pentru persoanele care vin din Romana si Bulgaria si interdictia aplicata vizitatorilor veniti din 17 tari - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brazilia , Bosnia Hertegovina, Columbia, Chile, Kuwait, Macedonia de Nord , Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicana, Serbia , Muntenegru si Kosovo