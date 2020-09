Italia va produce un nou test pentru COVID-19, cu rezultat in 3 minute

Noul test a fost dezvoltat de compania Allum din localitate Merate, regiune din Lombardia, in colaborare cu Universitatea din Samnio, si, potrivit responsabililor sai, 20 de milioane de teste vor putea fi produse in mod iminent.Pentru a afla daca o persoana a contractat noul coronavirus, este prelevata o mostra de saliva cu un betisor cu capete de bumbac si, gratie utilizarii impreuna a trei reactivi, se poate afla rezultatul la fel de repede ca la un test de sarcina: doua linii inseamna pozitiv, o linie este negativ."Timp de 40 de ani ne-am dedicat fabricarii sistemelor de iluminat, la inceputul anului proiectam lampi pentru dezinfectarea incaperilor de virus, dar ne-am dat seama ca este anevoios si necesita prea mult timp", a declarat postului local Prima Merate proprietara companiei, Stefania Magni."In perioada de izolare ne-am intrebat cum putem ajuta tara sa revina cat mai repede la normalitate si am inceput sa studiem impreuna cu Pasquale Vito, profesor de genetica la Universitatea din Sannio, si o firma afiliata universitatii Genus Biotech, pentru a dezvolta acest test cu rezultate ultrarapide", a precizat ea.Este vorba de primul test de acest tip din Italia, iar dupa aprobarea obtinuta de la Ministerul Sanatatii va fi gata pentru a intra in productie.