Jim Carrey l-a ironizat pe Donald Trump dupa esecul din alegeri. Actorul american a reinviat personajul "Ace Ventura"

La putine ore dupa ce devenise clar rezultatul scrutinului, Jim Carrey a profitat de emisiunea Saturday Night Live de la postul CNN pentru a-l ironiza pe cel care va trebui sa plece in curand de la Casa Alba Astfel, pentru cateva momente, Jim Carrey si colega sa Maya Rundolph au intrat in pielea noului cuplu care va conduce America , Joe Biden, respectiv "vicele" Kamala Harris. "Sincer, nu pot sa cred ca am castigat. A trecut atata timp de cand s-a intamplat ceva bun. Nu m-am simtit niciodata atat de viu si abia mai sunt in viata", a glumit celebrul comediant pe seama varstei lui Joe Biden.Trecand la Donald Trump, Jim Carrey a adus aminte de cunoscutul personaj "Ace Ventura" (pe care l-a interpretat in 1994), schitand o mimica a fetei extrem de apreciata de cinefili. Mai mult, cu degetele de la mana dreapta, Jim Carrey si Maya Rundolph au format un "L" sugestiv, de la cuvantul "loser" (invins). "Aceasta e una dintre acele situatii in viata cand trebuie sa existe un invingator si un invins", a punctat Jim Carrey.