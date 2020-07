Jim Carrey povesteste intr-o carte autobiografica despre viata dupa celebritate

Cartea prezinta "o calatorie in inima acestei fabrici de vise care este Hollywood, cu agentii sai nemilosi si celebritatile sale frivole si vulnerabile", noteaza editura Temas de Hoy, care va publica pe 25 august editia in limba spaniola.Volumul reprezinta, de asemenea, adauga editura, "o provocatoare carte semi-autobiografica, la mijlocul drumului intre real si un imaginar ce trebuie explorat". Dar, "intai de toate, este o reflectie curajoasa despre privilegii, prietenie, dragoste, dependenta si cautarea intelesului vietii", se mai precizeaza in incheierea prezentarii.La inceputul cartii, scrise de actor in colaborare cu Dana Vachon, Jim Carrey este prezentat stand intins pe canapea si uitandu-se la Netflix. El se simte singur si nici macar sfaturile bunului sau prieten Nicolas Cage nu reusesc sa-l scoata din depresie."Nimic din toate astea nu este real, dar totul este adevarat", marturiseste Carrey in declaratiile cuprinse in nota editurii.Cartea apare la trei ani dupa lansarea la Festivalul de la Venetia a unui documentar despre istoria realizarii lungmetrajul "Man on the Moon" (1999), si care ne arata un Jim Carrey net diferit de personajele histrionice care l-au facut celebru."Cred ca exista un personaj pe care l-am interpretat toata viata mea si care nu sunt eu", spune actorul intr-un discurs filosofic, departe de obisnuitele sale glume.Discursul acesta scoate la iveala o personalitate foarte complexa, ilustrata in cartea sa "Memoirs and Misinformation: A novel", prin care a dorit sa arate lumii ceea ce mai ramane dupa ce un actor inceteaza sa mai fie celebru.