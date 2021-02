Joe Biden a declarat stare de dezastru major in Texas

Statul Texas si alte regiuni ale SUA sunt afectate de cateva zile de furtuni de zapada extreme si de un val de frig intens care au facut ca milioane de oameni sa ramana fara caldura si fara curent electric. Multe gospodarii au ramas si fara apa.CITESTE SI: Valurile de frig care au lovit recent, provocate de anomalii ale vortexului polar. Temperaturi mai ridicate in unele parti din Groenlanda si Alaska, decat in Texas Au murit din cauza problemelor cauzate de vreme cel putin 69 de persoane.Ca urmare a declararii starii de dezastru major, cei din zona afectata pot beneficia, intre altele, de granturi pentru cazare temporara si pentru reparatii si de imprumuturi pentru acoperirea daunelor la proprietati neasigurate. Joe Biden a declarat vineri ca spera sa faca o deplasare in Texas saptamana viitoare, insa nu vrea ca prezenta sa si a celor care il insotesc sa reprezinte o povara in contextul eforturilor din zona.