Joe Biden, despre tensiunile din Partidul Republican: "Sunt in mijlocul unui fel de mini-revolutie"

"Se pare ca Partidul Republican incearca sa-si defineasca valorile sale", a declarat de la Casa Alba presedintele democrat."Sunt in mijlocul unui fel de mini-revolutie", a continuat el.Dezbaterile sunt deosebit de aprinse in legatura cu soarta parlamentarei Liz Cheney, una dintre putinele voci din GOP care l-au infruntat pe Donald Trump si au votat in favoarea punerii lui sub acuzare pentru "incitare la insurectie".Fostul presedinte reclama prin intermediul unor comunicate incendiare ca acesta din urma sa fie indepartata din pozitia ei de numarul trei al republicanilor in Camera Reprezentantilor."Sunt democrat de multa vreme. Am trecut prin perioade de lupte interne si dezacorduri, dar nu-mi amintesc nimic de acest fel", a continuat Joe Biden.Intrebat cu cateva ore mai devreme in cursul unei vizite, liderul de la Casa Alba se aratase mai degraba laconic: "Nu ii inteleg pe republicani".