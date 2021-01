Joe Biden, generos cu tarile Americii Centrale. Anuntul facut de presedintele Mexicului

O sansa pentru milioanele de emigranti clandestini

Victoria lui Joe Biden a dus la schimbarea politicii Statelor Unite ale Americii fata de vecinii sai, iar primele semnale vin chiar din Mexicul vecin. Daca Donald Trump a construit un zid pentru a-i opri pe cei care voiau sa ajunga prin Mexic in SUA, Biden trateaza diferit problema tarilor sarace din America Centrala.Presedintele Lopez Obrador a discutat la telefon vineri dupa-amiaza cu Joe Biden despre chestiuni bilaterale, in principal despre imigratie, punct asupra caruia cei doi sefi de stat au cazut de acord privind necesitatea de a actiona pentru o mai buna dezvoltare economica a tarilor din America Centrala, potrivit presedintelui mexican."Cred ca ajutorul ar trebui sa fie furnizat direct (...) locuitorilor din Honduras, El Salvador si Guatemala. Nu cred ca sunt indiscret spunand ca presedintele Biden mi-a spus ca va aloca 4 miliarde de dolari pentru a sustine aceste trei tari", a declarat presedintele de stanga mexican.Andres Manuel Lopez Obrador i-a multumit lui Joe Biden si pentru ca s-a angajat sa reglementeze statutul a milioane de persoane fara documente din SUA, printre care un numar important de mexicani.Din 2018, mii de cetateni din America Centrala care fugeau de saracia si violenta din tarile lor au incercat sa ajunga in SUA, prin Mexic , pentru a intra clandestin pe teritoriul american sau pentru a solicita azil.Peste o duzina de caravane umane au incercat fara succes sa ajunga la frontiera intre SUA si Mexic. Ultima dintre ele, formata din circa 9.000 de hondurieni, a fost oprita de politia din Guatemala, la numai 50 km de frontiera cu Honduras.Presedintele Mexicului a intretinut o relatie stransa cu fostul presedinte Donald Trump , fiind unul dintre ultimii lideri din lume care l-a felicitat pe Joe Biden pentru victoria sa electorala.