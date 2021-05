Joe Biden a anuntat ca nu va reveni la tratatul Cer Deschis si a informat Moscova despre aceasta decizie

Stirea a aparut dupa ce, miercuri, camera inferioara a parlamentului rus a aprobat ordinul presedintelui Vladimir Putin privind retragerea Rusiei din acest tratat.Fostul presedinte Donald Trump a decis sa renunte la acord, dar pozitia actualului presedinte american, Joe Biden, nu este clara.In timp ce Rusia face demersuri sa paraseasca tratatul, Casa Alba pare sa mentina decizia adoptata anul trecut.Tratatul Cer Deschis, incheiat in 1992 si intrat in vigoare in 2002, a permis celor 34 de state participante sa efectueze un anumit numar de zboruri de observare neinarmate deasupra teritoriilor lor. Acordul s-a considerat a fi un pilon de incredere intre membrii NATO si Rusia.Daca si Rusia paraseste acest tratat, dupa SUA, doar un singur tratat important privind controlul armelor va mai lega cele doua puteri: acordul de dezarmare nucleara Noul START.Cu putin timp inaintea expirarii sale in februarie, administratia Biden si guvernul de la Moscova au convenit prelungirea sa.Noul START limiteaza arsenalele nucleare ale ambelor tari la 800 de sisteme de livrare si 1.550 de focoase nucleare operationale fiecare.Presedintele Vladimir Putin are ultimul cuvant in ceea ce priveste retragerea Rusiei din tratatul Cer Deschis. Deocamdata urmeaza un vot in camera superioara a parlamentului rus, Consiliul Federatiei.La inceputul anului, Moscova a comunicat disponibilitatea pentru discutii pe aceasta tema cu administratia Biden si a stabilit ca termen limita inceputul lunii iunie.Presedintii Biden si Putin urmeaza sa se intalneasca pentru primul lor summit la Geneva, pe 16 iunie.