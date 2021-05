Joe Biden spune ca nu va uita vreodata momentul uciderii lui Osama bin Laden, liderului retelei teroriste Al Qaida

Joe Biden, care la acea vreme era vicepresedinte in administratia Barack Obama , era prezent la 1 mai 2011 in "Situation room", incaperea ultrasecurizata pentru situatii de urgenta din subsolul Casei Albe, pentru a urmari in direct operatiunea din Abbottabad, in nordul Pakistanului, in urma careia liderul Al Qaida a fost ucis.Rememorand acel moment din indelungata sa cariera politica, Joe Biden i-a salutat, intr-un comunicat, pe "membrii serviciilor de informatii care i-au luat cu meticulozitate urma (lui Bin Laden - n.r.), luciditatea presedintelui Barack Obama in momentul luarii deciziei, talentul si curajul echipei noastre de pe teren".Intr-o referire la viitoarea retragere a trupelor americane din Afganistan , Biden a subliniat ca SUA vor ramane vigilente in fata amenintarii pe care o reprezinta "gruparile teroriste"."Vom continua sa supraveghem si sa actionam la orice fel de amenintare (la adresa intereselor americane) care ar putea aparea din Afganistan", a avertizat presedintele american.