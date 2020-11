Mostenitorul imperiului Getty, gasit mort intr-o camera de hotel. Avea 52 de ani

Vineri, 20 noiembrie, nepotul baronului petrolier J. Paul Getty a fost gasit inconstient intr-un hotel din San Antonio, relateaza New York Post . Orice ajutor a venit prea tarziu. Reprezentantii politiei au spus ca nu sunt motive pentru a fi declarata moarte suspecta, dar cauza decesului trebuie stabilita de autopsie.Vestea a fost data de un reprezentant al familiei Getty care a spus ca: "Gordon Getty anunta cu inima grea moartea fiului sau, John Gilbert Getty. John era un muzician talentat, care iubea rock and roll-ul".Celalalt frate al lui John, Andrew, a murit in 2015 din cauza unei supradoze de metamfetamina iar mama lor, Ann, a murit in urma unui atac de cord chiar in septembrie, noteaza Bild Averea familiei Getty este estimata la ora actuala la 5 miliarde de dolari.Citeste si: