Josep Borrell, mediator in Georgia

OSCE a decis trimiterea in Georgia a fostului presedinte spaniol al Parlamentului European, Josep Borrell, pentru a incerca sa medieze conflictul dintre guvern si opozitie, in conditiile in care starea de urgenta a intrat in a patra zi, informeaza AFP.

Josep Borrell urmeaza sa se intalneasca cu reprezentanti ai celor doua parti, a informat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), intr-un comunicat publicat la Viena. Borrell a sosit sambata seara la Tbilisi, capitala Georgiei, a informat purtatorul de cuvant al organizatiei.

Presedintele OSCE, ministrul spaniol de externe Miguel Angel Moratinos a avut aceasta initiativa, a informat organizatia, in conditiile in care Georgia si mai ales capitala tarii au fost teatrul unor ciocniri violente intre fortele de ordine si manifestanti, care cereau demisia sefului statului.

"Salut decizia presedintelui Mihail Saakasvili de a avansa data alegerilor prezidentiale, o decizie susceptibila sa reduca tensiunile", a declarat presedintele OSCE. "Am cerut trimisului special sa asculte si sa discute cu toate partile implicate, sa ceara ridicarea starii de urgenta si deschiderea dialogului democratic si pasnic", a subliniat Moratinos.

OSCE, prin vocea lui Miklos Haraszti, reprezentantul pentru libertatea presei, s-a declarat joi "ingrjijorata" de suspendarea a doua posturi de televiziune independente din Georgia.

Opozitia georgiana acuza puterea ca nu dialogheaza decat pentru imagine

Presedinta Parlamentului georgian, Nino Burdjanadze, o apropiata a sefului statului, s-a intalnit sambata cu liderii opozitiei pentru a discuta despre starea de urgenta dar, la final, opozitia a acuzat puterea ca nu vrea decat sa-si refaca imaginea in fata Occidentului, transmite AFP.

"Am discutat problema starii de urgenta, ca statul trebuie sa o ridice cat mai repede posibil, ca libertatea presei trebuie respectata si cadrul juridic pentru rezolvarea acestei crize politice", a declarat un lider al opozitiei, prezent la consultari.

Potrivit acestuia, la intalnire au mai participat fostul ministru de externe Salome Zurabisvili, Koka Kukava de la Partidul Conservator si Davit Usupasvili de la Partidul Republican.

Intalnirea, care a durat doua ore si jumatate, a fost prima organizata intre reprezentantii opozitiei si presedinta Parlamentului. In cursul diminetii, acestia se intalnisera la sediul Patriarhiei pentru a fixa termenii discutiilor pe care le-au avut spre seara.

"Autoritatile vor dialog de dragul dialogului, pentru a-si reface imaginea pozitiva in strainatate", a criticat Zurabisvili la iesirea de la Parlament.

Presedintele Mihail Saakasvili a decretat miercuri stare de urgenta de 15 zile dupa ciocnirile violente care s-au produs intre politisti si manifestantii opozitiei. A doua zi, el a anuntat organizarea de alegeri prezidentiale anticipate la 5 ianuarie.

