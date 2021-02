Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a blocat accesul la internet, pentru a doua noapte consecutiv. Oamenii continua protestele

Retelele de socializare, intrerupte

Lovitura de stat

Frica de raiduri

Aceasta a fost a patra oara, in ultimele doua saptamani, cand accesul la internet a fost restrictionat in incercarea juntei de a reprima protestele. Autoritatile militare au anuntat ca cei care se opun liderilor actuali vor fi aspru pedepsiti.Accesul la internet a fost restabilit, marti, zi in care, informeaza Reuters, oamenii s-au adunat in grupuri mici. Ei ii indeamna pe functionarii publici sa se alature miscarii civile de nesupunere in principalul oras, Yangon.Accesul la Facebook , platforma pe care era promovata campania civila de nesupunere, a fost restrictionat la scurt timp dupa lovitura de stat. Intre timp, si accesul la Twitter si Instagram a fost intrerupt. Activistii se tem ca aceste blocari ale accesului la internet sau doar la platformele de socializare poate fi folosit pentru ca mai multi oameni sa fie arestati.Operatorul principal Telenor a anuntat ca nu va mai actualiza pe site-ul sau intreruperile de internet. Reprezentantii acestuia au declarat pentru AFP ca situatia este "confuza si neclara" si ca siguranta angajatilor este "principala prioritate".Trimisul special al ONU Christine Schraner Burgener i-a amintit sefului juntei militare, intr-o discutie telefonica, ca "dreptul pentru intruniri pasnice trebuie respectat pe deplin", potrivit unui purtator de cuvant, avertizandu-l ca "orice forma de raspuns dur este posibil sa aiba consecinte grave".Armata a preluat conducerea tarii dupa ce a acuzat ca alegerile din noiembrie anul trecut, castigate de partidul liderului de facto Aung San Suu Kyi, au fost fraudate. Nu au fost oferite dovezi in acest sens, iar comisia electorala a respins acuzatia.Pe strazile din orasele Myanmarului prezenta politiei este tot mai mare. In unele puncte strategice, locul politistilor a fost luat de militari.Luni, protestele s-au concentrat la cladirea bancii centrale, la ambasadele SUA si Chinei si la sediul Ligii Nationale pentru Democratie, partidul lui Aung San Su Kyi.Manifestanti s-au adunat si in al doilea mare oras, Mandalay, unde aparent fortele de securitate au folosit gloante de cauciuc pentru a dispersa multimea.Studentii au protestat si in capitala Nay Pyi Taw. Mai multe zeci de persoane au fost arestate si eliberate ulterior.In weekend, rezidenti din mai multe orase au format grupuri pentru paza de noapte de teama raidurilor si a delictelor comune, dupa ce armata a anuntat ca a eliberat 23.000 de infractori.Intr-un comunicat publicat luni pe site-ul armatei este mentionat ca oamenii care impiedica fortele de securitate sa isi indeplineasca atributiile pot fi pedepsiti cu pana la 20 de ani de inchisoare, iar cei care starnesc revolte, intre trei si sapte ani.Guvernul militar a decis sambata sa reinstaureze o lege veche prin care pot fi facute arestari, perchezitii si retineri pentru mai mult de 24 de ore fara un mandat judecatoresc.In plus, a spus presei sa nu descrie preluarea puterii de catre armata ca lovitura de stat.Myanmar, cunoscuta in trecut ca Burma, a fost sub conducere opresiva militara intre anii 1962 si 2011. O eliberare graduala a inceput in 2010, iar primele alegeri libere au avut loc in 2015. Anul urmator a fost instalat un guvern condus de liderul opozitiei Aung San Suu Kyi. In anul 2017, represiunea armata impotriva musulmanilor Rohingya a facut ca jumatate de milion de oameni sa plece din tara in Bangladesh. Actiunea a fost criticata la nivel international.