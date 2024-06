Jurnalisti agresati la Roma de garzile de corp ale lui Robert Mugabe

Garzile de corp ale presedintelui statului Zimbabwe, Robert Mugabe, au uitat sa ingradeasca, luni noaptea, zona in care urma sa soseasca seful de stat, ceea ce a dus la o adevarata busculada.

Cameramanii de la televiziunea canadiana CBC, dar si fotografii prezenti in centrul Romei au fost imbranciti si chiar imobilizati de catre bodyguarzi, in incercarea de a-l proteja pe Robert Mugabe, informeaza The Gazette.

50 de sefi de stat si de guvern, precum si reprezentanti ai organizatiilor internationale, se reunesc marti la Roma, pentru a discuta despre criza alimentara mondiala si despre cresterea preturilor.

Robert Mugabe, considerat dictatorul din Zimbabwe, are interdictie de a calatori sau stationa in Uniunea Europeana. A putut ajunge la Roma datorita unei derogari punctuale.

Sosirea lui a fost insa condamnata de Londra si Canberra, in timp ce Parisul se "intreaba" care este motivatia reala a prezentei sale.