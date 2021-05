Jurnalistul Roman Protasevici a fost lasat sa discute cu un avocat, dupa patru zile de detentie

Protasevici si prietena sa, Sofia Sapega, au fost arestati duminica, cand autoritatile din Belarus au fortat un avion Ryanair care efectua un zbor comercial pe ruta Atena - Vilnius sa aterizeze la Minsk."Totul este bine, are o dispozitie buna, pozitiva si este vesel", a declarat joi seara despre starea jurnalistului arestat avocata Inessa Olenskaia pentru agentia de stiri independenta Belapan.Avocata a mai spus ca nu poate da mai multe detalii din motive de confidentialitate. Parintii lui Roman Protasevic i, care locuiesc in Polonia , au declarat mai devreme ca au vazut semne de abuz pe chipul fiului lor intr-o inregistrare video difuzata de autoritatile belaruse. Ei considera, totodata, aparenta recunoastere de catre fiul lor, Roman, a participarii la organizarea protestelor in masa din Belarus drept o marturisire obtinuta sub constrangere.Citeste si: